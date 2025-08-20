Prevenzione Legionella a Bari : il programma della ASL su 1400 strutture

La ASL Bari ha lanciato un importante programma di prevenzione per ridurre il rischio di infezioni da Legionella in oltre 1.400 strutture, incluse residenze sanitarie assistenziali (RSA), alberghi e bed & breakfast (B&B) in tutta la provincia.

L’iniziativa, avviata a luglio, proseguirà fino alla fine del 2025 ed è gestita dal Dipartimento di Prevenzione.

L’obiettivo principale del progetto è contrastare la proliferazione del batterio della Legionella, che si sviluppa in ambienti acquatici come serbatoi e tubature, in particolare dove l’acqua ristagna o ha una temperatura compresa tra 25 e 45 gradi.

Il programma si concentra sulle strutture più a rischio, come le 46 RSA e circa 1.380 attività ricettive (180 alberghi e 1.200 B&B) del territorio.

Come spiegato dal direttore generale Luigi Fruscio, l’intervento mira a supportare le aziende in un percorso di autovalutazione del rischio, fornendo strumenti pratici per la prevenzione e il monitoraggio. “Vogliamo tutelare cittadini, anziani, persone non autosufficienti e turisti con un’ottica di collaborazione e assistenza continua”, ha dichiarato Fruscio.

Il piano d’azione della ASL si basa su un approccio proattivo e include diverse fasi:

Informazione e formazione: Vengono fornite alle strutture le conoscenze necessarie per comprendere e gestire il rischio.

Strumenti di autovalutazione: Vengono messe a disposizione checklist specifiche per aiutare gli operatori a valutare autonomamente i propri impianti.

Supporto diretto: Il Dipartimento di Prevenzione offre assistenza per intervenire in modo mirato e correttivo laddove necessario.

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio programmato, con analisi delle fonti idriche e un’assistenza tecnica per le strutture che necessitano di interventi. L’iniziativa vuole promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità tra gli operatori, rendendoli parte attiva nella protezione della salute pubblica.



