Condividi

La prevenzione non è mai abbastanza.

Ecco che anche il Gruppo Editoriale Distante, attraverso i suoi canali, intende informare gli utenti divulgando le linee guida del Ministero della Salute per conoscere cos'è il Corona Virus e come prevenirlo.

Ecco le slides diramate dall'Istituto Superiore della Sanità con i dieci comportamenti da seguire nell'igiene quotidiana, l'uso della mascherina e i numeri utili di riferimento da consultare per ogni dubbio.