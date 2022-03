BARI- È stato fermato dalla Polizia Stradale sulla A14 e il suo eccessivo nervosismo ha insospettito i poliziotti: un uomo, oltre a guidare senza patente e senza assicurazione ha trasportato nella sua auto 25 chili di hascisc.

È accaduto nella serata del 3 marzo al Casello autostradale di Bari Nord, sulla A/14, quando la Polizia di Stato ha arrestato un uomo, presuntivamente responsabile, (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) del reato di detenzione e trasporto illegale di sostanza stupefacente del tipo cannabis.

Nello specifico, durante ordinari servizi di vigilanza stradale, i poliziotti della sottosezione Polizia Stradale di Bari hanno fermato un’autovettura per un controllo ordinario di Polizia, il cui conducente, da subito ha mostrato segni di immotivata e insolita insofferenza e nervosismo.

Attraverso il controllo di Polizia, l’uomo è risultato sprovvisto di patente di guida e di copertura assicurativa, circostanza che ha insospettito gli agenti, i quali, all’interno dell’auto, hanno trovato venticinque involucri di forma cubica avvolti da nastro adesivo di colore marrone, contenenti circa 25 chili di cannabis e due telefoni cellulari, il tutto debitamente sottoposto a sequestro penale.

L’arrestato, sanzionato anche per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa del veicolo, è stato tratto in arresto su disposizione dell’autorità giudiziaria e quindi accompagnato nel carcere di Bari, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice nel contraddittorio con la difesa.