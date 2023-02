TARANTO – Avrebbero percepito indebitamente 750mila euro “grazie” al bonus facciate. Una presunta truffa messa a segno da tre persone di Taranto, un amministratore di condominio, un tecnico progettista e il rappresentante legale dell’impresa esecutrice dei lavori, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Taranto.

Dalle indagini è emerso che l’amministratore di condominio e il tecnico avrebbero attestato il falso relativamente la data di inizio lavori di manutenzione straordinaria, ovvero il 29 dicembre 2021, due giorni prima della scadenza dell’agevolazione fiscale prevista per il 31 dicembre, per opere che in realtà cominciarono nel giugno del 2022 con una documentazione di spesa di 793mila euro, cifra presumibilmente maggiore rispetto ai reali costi sostenuti.

Il rappresentante dell’azienda esecutrice dei lavori avrebbe emesso una fattura pari al 10% dell’ammontare delle spese, cosicché la presunta truffa avrebbe consentito una maturazione di crediti di imposta pari a 750mila euro ceduti all’azienda attraverso il meccanismo noto come “sconto in fattura”.

I tre uomini sono stati raggiunti da avvisi di garanzia, dovranno difendersi dalle accuse di indebita percezione di erogazioni pubbliche e falsità ideologica in certificati; mentre è scattato il sequestro preventivo pari alla somma percepita presumibilmente in maniera indebita.

