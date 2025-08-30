Presunta truffa alle Poste a San Severo: sottratti 500mila euro dai conti di ignari cittadini

SAN SEVERO (FG) – Sarebbero stati effettuati bonifici illeciti, e operazioni sospette: quattro dipendenti dell’ufficio postale di San Severo, in provincia di Foggia, sono accusati di aver sottratto oltre 500mila euro da conti correnti di ignari cittadini, principalmente stranieri residenti in Capitanata.

Secondo la Procura di Foggia, i fatti risalgono al 2021, quando i quattro, avrebbero effettuato anche oltre 300 operazioni al giorno, dirottando somme destinate al reddito di emergenza e ad altre prestazioni sociali su conti a loro riconducibili. Alcuni movimenti avvenivano persino tramite POS, per nascondere l’origine illecita del denaro.

L’inchiesta della Procura di Foggia, ha svelato un presunto meccanismo di frode sistematica, scoperto grazie a controlli interni degli uffici postali. Gli indagati dovranno presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogati. Al termine, la Procura valuterà la richiesta di rinvio a giudizio.

