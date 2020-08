Presunta combine Picerno-Bitonto| La procura federale chiede esclusione dalla serie C per entrambe

Condividi



La Procura federale ha richiesto l'esclusione dalla Serie C per Picerno e Bitonto, con conseguente ricollocazione in un campionato che stabilirà la federazione. Pesanti le richieste anche per i calciatori che sarebbero stati coinvolti. In serata è previsto il giudizio di primo grado.

Queste tutte le richieste: Bitonto e Picerno: esclusione dal campionato di serie C; Potenza: 1 punto di penalizzazione; Anaclerio: 2 anni e 10.000 euro di ammenda; Patierno, Picci e Montrone 1 anno e 8 mesi e 15.000 euro di ammenda; De Santis Vincenzo, De Santis Nicola, Rossiello e Mitro: 5 anni e preclusione; Fiorentino e Turitto: 4 anni; Costituiti come terzi Rende, Foggia e Audace Cerignola.