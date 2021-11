LECCE- È nella trasmissione di Maria Teresa Carrozzo che l’ex presidente del Lecce si lascia andare e ricorda anche gli anni alla guida della squadra giallo- rossa. In Giù la maschera che andrà in onda sabato alle ore 12,45 su AntennaSud, Rico Semeraro si apre ricordando momenti difficili che lo hanno portato lontano dalla sua città, ma anche aneddoti familiari e curiosità personali. Nelle sue dichiarazioni anche un po’ di amarezza per i suoi rapporti con i tifosi leccesi.