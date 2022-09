Presidente Sergio Mattarella torna a Lecce dopo 6 anni

Dopo aver partecipato, a Londra, ai funerali della Regina Elisabetta, nella mattinata di martedì 20 settembre, Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, sarà a Lecce a quasi sei anni dall’ultima visita. Ad annunciare l’evento è Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, attraverso la sua pagina Facebook. “Il Presidente giungerà in Piazza Duomo per prendere parte alla cerimonia di consegna dei brevetti agli allievi che hanno terminato il corso di pilotaggio presso le scuole di volo dell’Aeronautica Militare – scrive il primo cittadino leccese -. Ad accompagnarlo ci sarà il Ministro Guerini insieme alle più alte cariche militari della Difesa”.

“Quella di domani mattina – prosegue Salvemini – sarà una visita di poche ore, finalizzata esclusivamente alla partecipazione del Presidente alla cerimonia dell’Aeronautica. Sarà per me un onore poterlo salutare in quel contesto a nome della nostra città, porgere a lui, che è stato baluardo e simbolo delle istituzioni nazionali e dell’intera comunità nazionale nei passaggi drammatici vissuti dal nostro Paese negli ultimi anni, il nostro ringraziamento”.