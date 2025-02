Presidente Provincia Matera a Roma per sostenere Aliano capitale cultura 2027

MATERA – Francesco Mancini, presidente della Provincia di Matera, sarà a Roma martedì 25 febbraio per supportare la candidatura di Aliano a Capitale Italiana della Cultura 2027. L’occasione è l’audizione pubblica del dossier “Aliano, Terra dell’Altrove”, in programma alle 10.15 presso il Ministero della Cultura.

«La candidatura di Aliano rappresenta un’opportunità straordinaria per tutta la Basilicata e dimostra come anche i piccoli centri possano diventare laboratori di sviluppo culturale e turistico», ha dichiarato Mancini.

Il presidente ha sottolineato l’importanza della presenza istituzionale in questo momento cruciale, ribadendo il pieno sostegno della Provincia al progetto. «In questo appuntamento decisivo vogliamo far sentire la vicinanza delle istituzioni e delle comunità del materano, pronte a fare rete per valorizzare il nostro patrimonio storico e paesaggistico».

Mancini ha poi rivolto un incoraggiamento a tutti coloro che hanno lavorato al dossier, auspicando che Aliano possa ottenere il prestigioso riconoscimento.

