‘Presidente De Luca, sono quella str**za della Meloni’ (Video)

Nuovo capitolo della polemica tra la premier Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Nella mattinata di martedì 28 maggio, i due si sono incontrati a Caivano segnando l’inizio di un nuovo capitolo della polemica e del conflitto latente che perdura tra i due da mesi.

Durante l’incontro, Meloni ha usato un appellativo specifico (sono quella “stronza” della Meloni) che non è passato inosservato, richiamando un episodio precedente in cui De Luca aveva risposto a una critica della premier. In quell’occasione, Meloni aveva esortato De Luca e altri sindaci a “tornare a lavorare” invece di perdere tempo a Roma, provocando una reazione decisa da parte del presidente campano. Il video dell’accaduto è diventato virale, alimentando ulteriormente la controversia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author