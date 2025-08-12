Presicce-Acquarica, malore in auto: muore 47enne del posto

Dramma a Presicce-Acquarica. Nelle scorse ore un uomo di 47 anni originario del Comune salentino è stato ritrovato morto all’interno della sua macchina. Flavio D’Amico, questo il nome del 47ennne, sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli avrebbe dato neanche il tempo di scendere dall’auto per chiedere aiuto.

La tragica scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 11 agosto non molto distante da via Friuli, esattamente nel vialetto dietro casa dell’uomo. A trovare il corpo privo di vita è stata una passante. Notata la macchina, la donna si è accorta che il conducente all’interno era accasciato e non manifestava segni di vita, così ha immediatamente allertato i vicini di casa e chiamato un’ambulanza.

Ma nonostante il rapido intervento degli operatori sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatarne la scomparsa. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica per notificare quanto accaduto alla Procura della Repubblica di Lecce.

Non è ancora del tutto chiaro il motivo del decesso. Stando ai primi accertamenti, la morte di Flavio D’Amico, molto conosciuto e stimato nel suo paese, sarebbe da attribuire a cause naturali. La salma è stata attualmente trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, su disposizione del Pm di turno. Con tutta probabilità si procederà ad effettuare un esame autoptico esterno, al fine di fare chiarezza sulle cause del decesso.

Tanti i messaggi e i pensieri rivolti al 47enne sui social nelle ore successive alla notizia della sua scomparsa. “Presiccese per eccellenza, riservato, serio, garbato, amante del calcio”, lo descrive un amico su Facebook. “Che notizia agghiacciante in questa calda serata d’agosto”, commenta qualcuno. “Voglio ricordarti così, tu e la tua vita vista mare”, scrive qualcun altro.

Di lui si sa che aveva perso i genitori. Al suo fianco erano rimasti i fratelli e i nipoti.

