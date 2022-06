Fiamme in un’abitazione nella notte in Salento.

Intorno alle 2.00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Tricase, unitamente ad un supporto con autobotte inviato dalla centrale operativa 115 dal distaccamento di Gallipoli, è intervenuto in via Cesare Battisti nel comune di Acquarica-Presicce per un incendio.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto all’estinzione di un incendio che stava interessando il soggiorno, la cucina e un ripostiglio al piano terra di un edifico. Terminate le operazioni di spegnimento si è proceduto ad effettuare le prime indagini al fine di risalire alle cause che hanno generato il rogo.