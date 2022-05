Perde il controllo della moto e finisce fuori strada, grave un centauro di 44 anni di Supersano. L’uomo stava percorrendo la strada statale 274 Gallipoli-Leuca quando, in prossimità dell’uscita Presicce-Alessano, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo della sua due ruote, una Kawasaki 750, e terminando la sua corsa in una campagna adiacente la strada. Con lui c’erano altri amici che, sempre in moto, stavano percorrendo la stessa strada. Sono stati loro ad allertare i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha condotto a sirene spiegate verso l’ospedale “Panico” di Tricase con codice rosso. La ricostruzione della dinamica del sinistro è nelle mani dei carabinieri di Presicce.