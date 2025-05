Presicce-Acquarica, a un anno dalla bomba: la lotta alla mafia

A distanza di un anno dall’ordigno che face esplodere un bar in centro a Presicce-Acquarica, un atto intimidatorio ad opera della criminalità organizzata, la proprietaria Enrica Ciardo ha riunito in piazza Villani cittadini e istituzioni, per ricordare quanto accaduto e celebrare il valore della legalità e della lotta alle mafie.

Proprio lì, davanti alla sua attività commerciale risorta dalle ceneri, hanno presenziato all’incontro le massime cariche politiche, militari e istituzionali della provincia. Accanto a loro, anche Don Antonio Coluccia, da anni sotto scorta per la sua lotta inarrestabile contro la malavita e le dipendenze, al fianco di chi non può difendersi da solo.

«Presicce non accetta più, ha voltato pagina. Ma per farlo del tutto ha bisogno dell’impegno di tutta la comunità. Dobbiamo proteggere la terra che ci è stata data come dono e non come proprietà. Non possiamo permettere che le persone che hanno il coraggio di denunciare siano isolate», queste le parole di Don Coluccia.

