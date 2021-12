BRINDISI- Gesù Bambino è nato da qualche ora, lo hanno posato nella mangiatoia e dopo essersi scambiati gli auguri di Buon Natale sono andati tutti a dormire. Poi l’odore di bruciato, le fiamme e tanto fumo in casa: una famiglia è stata evacuata dalla propria abitazione nel cuore della notte perché il presepe ha preso fuoco.

È accaduto a Brindisi, in via Duca degli Abruzzi, al Casale, intorno alle 2 circa della notte di Natale quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che sono divampate dal presepe, probabilmente a causa di un corto circuito.

Ingenti i danni provocati alla casa e sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per controllare lo stato di salute della famiglia: tanto il panico e la paura per i proprietari e fortunatamente nessuno intossicato. Un episodio che la famiglia ricorderà per sempre perché l’incendio si è verificato nella notte del 25 dicembre, ma una storia a lieto fine perché stanno tutti bene.