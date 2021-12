CISTERNINO- Si svolgerà giovedì 9 dicembre alle 18.30 presso la biblioteca di Cisternino (via Dante Alighieri), la presentazione dell’autobiografia “Sulle orme della sclerosi multipla – La rinascita” della giornalista Maria De Giovanni.

L’evento col patrocinio del Rotary Club di Ceglie Messapica e di Ostuni – Rosa Marina – Valle D’Itria, è con ingresso green pass fino a esaurimento posti. Durante la serata si ascolterà l’esperienza dell’autrice che ha dato vita a un progetto di grande successo, “Il mare per tutti”. Infatti, grazie alla sua determinazione, ai medici e ai volontari, Maria De Giovanni ogni anno promuove la riabilitazione in mare per coloro che sono affetti da sma.

Con Dario Loparco, psicologo e psicoterapeuta, invece, si affronteranno le tematiche relative all’aspetto psicologico di chi combatte queste patologie invalidanti ma anche le ripercussioni in ambito familiare e affettivo.