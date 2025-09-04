6 Settembre 2025

Presentato il Premio Satyrion per l’Archeologia 2025

Laura Milano 4 Settembre 2025
È stata presentata presso l’ex convento Sant’Antonio di Taranto la 26esima edizione del Premio Satyrion per l’ Archeologia. Quest’anno in programma il 12 e 13 settembre

 

