Presentato il Premio Satyrion per l’Archeologia 2025

È stata presentata presso l’ex convento Sant’Antonio di Taranto la 26esima edizione del Premio Satyrion per l’ Archeologia. Quest’anno in programma il 12 e 13 settembre
Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.
