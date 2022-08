LECCE – E’ pronto ad essere protagonista tra i pali del Lecce, il portiere Wladimiro Falcone, 27anni, arrivato dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, una piazza che ha fortemente voluto e non ci ha pensato due volte a far parte dei giallorossi, quando Stefano Trinchera, col quale aveva già lavorato a Cosenza, l’ha chiamato.