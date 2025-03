Presentata la “Soccorso Bollette School Cup 2025”, torneo di basket tra scuole

È stata ufficialmente presentata nella sala stampa del PalaPentassuglia la “Soccorso Bollette School Cup 2025”, seconda edizione del torneo di basket dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori delle province di Brindisi e Lecce.

L’evento, che prenderà il via il 7 marzo, non sarà solo un’occasione di competizione sportiva, ma coinvolgerà anche i ragazzi in una serie di attività collaterali, rendendoli protagonisti a tutto tondo. Rispetto alla prima edizione, il numero di istituti partecipanti è cresciuto fino a 15, segno del crescente entusiasmo intorno alla manifestazione.

Formula del torneo e attività collaterali

Le squadre saranno suddivise in quattro gironi (conference) che si sfideranno nelle città ospitanti: Brindisi, Cisternino, Lecce e Mesagne. Le Final Four si disputeranno il 7 e il 9 aprile 2025 proprio al PalaPentassuglia.

Oltre al torneo di basket, sono previste diverse competizioni interne tra gli istituti, tra cui:

• Crew Dance, una gara tra gruppi di ballo scolastici;

• EBasket, sfida virtuale nel mondo degli e-sports;

• Gara di tiro da tre punti, con i migliori classificati che si contenderanno il titolo nelle finali.

Le scuole partecipanti

Ecco gli istituti che prenderanno parte alla competizione:

• Brindisi: I.T.T. “G. Giorgi”, Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli”, I.I.S.S. “E. Majorana”, Liceo “Marzolla-Leo Simone-Durano”, I.T.E.T. “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”, I.I.S.S. “Ferraris-De Marco-Valzani”, Liceo “E. Palumbo”.

• Mesagne: I.I.S.S. “E. Ferdinando”

• Cisternino: Liceo “Don Quirico Punzi”.

• Francavilla Fontana: Liceo Scientifico “Ribezzo”.

• Ostuni: Liceo “Pepe-Calamo”.

• Fasano: I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci”.

• Lecce: I.T.E.T. “Olivetti”, I.I.S.S. “Fermi”.

• Galatina: Liceo “Vallone”.

Patrocini e partner

L’evento è organizzato con il patrocinio della Provincia di Brindisi, del Comune di Brindisi, di CONI Puglia, FIP Puglia e Sport e Salute Puglia, con il supporto di Brindisi Vola a Canestro, CRI Brindisi, AVIS Brindisi e Giemme Sport. Un appuntamento che unisce sport, aggregazione e coinvolgimento giovanile, consolidandosi come un punto di riferimento nel panorama sportivo scolastico pugliese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author