Pres.Tisci: “Campionato di Eccellenza al via entro fine agosto”

Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud, il Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, Vito Tisci, ospite al teatro comunale di Ruvo di Puglia per gli Award Eccellenza Pugliese 2024/25, traccia il bilancio della stagione appena conclusa e guarda al prossimo campionato.

Bilancio della scorsa stagione

“Il campionato si è concluso positivamente, con segnali di crescita e salute del movimento calcistico, sia maschile che femminile. Il Barletta ha brillato in Eccellenza vincendo anche la Coppa Italia Nazionale, mentre il Canosa ha sfiorato la promozione in Serie D. Il calcio femminile ha visto un aumento di tesserate, più pubblico e un miglioramento nei vivai. È stata una stagione corretta e il bilancio complessivo è molto positivo”

Caso Taranto

“Si attende la decisione del Tribunale sul fallimento del Taranto 1927. Se confermato, si attiverà una procedura speciale che prevede la creazione di una nuova società sostenibile su iniziativa del Sindaco. Taranto, città con una tifoseria importante e un nuovo stadio in costruzione per i Giochi del Mediterraneo 2026, vive un momento di attesa. Questo evento potrebbe modificare la riforma del campionato di Eccellenza, posticipando la riduzione delle squadre prevista nei prossimi anni. Nessuno si aspettava il fallimento del club.

Riforma del campionato di Eccellenza rinviata?

“Sì, se verrà confermato che, tramite l’articolo 52 comma 10, il Comune di Taranto individuerà un soggetto in grado di partecipare al prossimo campionato di Eccellenza e di adempiere a tutti gli obblighi federali, allora saremo costretti a riformulare il campionato di Eccellenza. Con il nuovo ingresso, ci troveremmo infatti con 19 squadre, un numero dispari che non ha senso mantenere, poiché obbligherebbe ogni domenica una società a riposare. Come sempre avviene — e come accade in tutte le regioni — si andrà a pareggiare l’organico per garantire regolarità e uniformità al calendario.”

Quando inizierà il prossimo campionato?

“Avevamo previsto, insieme al Consiglio Direttivo, di iniziare il campionato il 24 agosto. Tuttavia, noto qualche ritardo, quindi al massimo l’inizio slitterà al 31 agosto. Questo comporterebbe, anche per questa stagione, sei turni infrasettimanali. Stiamo lavorando per ridurli a cinque, perché vogliamo limitare al massimo i disagi per le società, i calciatori che studiano o lavorano, e anche per contenere i costi di trasporto e organizzazione. Se tutto verrà definito entro la fine di luglio, potremmo partire regolarmente il 24 agosto e ridurre i turni infrasettimanali a quattro, anziché sei come nella scorsa stagione.”

Domanda di ripescaggio di Brindisi e Ugento?

Brindisi e Ugento hanno presentato domanda per il ripescaggio in Serie D. Ci sono 15 società in lista e si attendono i risultati delle verifiche Covisod. L’iscrizione deve essere completa sotto tutti gli aspetti, non solo economici. Il ritorno in Serie D sarebbe meritato, ma la situazione è ancora incerta.

