FRANCAVILLA FONTANA – Ha preso a calci e pugni i carabinieri che, allertati da numerose segnalazioni, stavano verificando una presunta lite tra un ragazzo e una ragazza. I militari della compagnia di Francavilla Fontana, nel tardo pomeriggio di venerdì, hanno arrestato S.G., 25enne del posto accusato di resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri al comando del capitano Alessandro Genovese, a seguito di diverse segnalazioni su una presunta lite particolarmente accesa avvenuta in strada tra un ragazzo e una ragazza, hanno subito identificato il giovane che, dopo aver tentato di fuggire, è stato inseguito, rintracciato e quindi bloccato. Non senza fatica.

Calci e pugni ai carabinieri, l’arresto

Il giovane, secondo quanto appreso, avrebbe colpito con calci e pugni gli uomini dell’Arma, prendendosela anche con l’auto di servizio. Alla fine, dopo le formalità di rito sbrigate in caserma, il ragazzo è stato arrestato in flagranza e accompagnato presso la sua abitazione, in regime di domiciliari e a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini, ad ogni modo, proseguono. Resta tutta da verificare la presunta e furiosa lite segnalata al centralino da passanti e residenti. La ragazza coinvolta nella lite si sarebbe allontana prima dell’arrivo dei carabinieri, sul posto con due pattuglie.

