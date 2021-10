BARI- “La mia prima emozione è stata ricevere il premio dalle mani del Questore di Pescara, Luigi Liguori, e l’ho dedicato a Michele Laforgia che mi ha sempre detto ‘Tuo non figlio Michele non torna più, ma devi portare la sua storia ai giovani nelle scuole’”: il tono di voce di Pinuccio Fazio è ancora commosso nel raccontare l’emozione per aver ricevuto nella giornata di ieri, 29 ottobre, a Pescara il premio nazionale “Paolo Borsellino”, giunto alla 25esima edizione.

Accolto sul palco da un boato di applausi, intervenuto più volte durante il discorso, Pinuccio Fazio ha ricevuto il premio dall’allora capo della Squadra Mobile di Bari, Luigi Liguori, oggi Questore di Pescara, che nel 2005 con caparbietà ha fatto riaprire il fascicolo dell’inchiesta legata alla morte del figlio Michele ucciso per sbaglio da un colpo d’arma da fuoco, esploso nella Bari vecchia, nella serata del 12 luglio 2001.

Inchiesta riaperta con la collaborazione del legale dei Fazio, Michele Laforgia, legato alla famiglia da un legame profondo e indissolubile, dimostrato anche dalla dedica del premio “Paolo Borsellino”.

La motivazione del premio

“La mamma Lella e il papà Pinuccio Fazio portano la loro testimonianza costantemente ai giovani nelle scuole come messaggio di lotta alla mafia perché a nessun ragazzo accada di non poter abitare con sicurezza nella propria città. A Pinuccio e Lella Fazio il Premio speciale 2021 alla memoria del figlio Michele 2021”: è stata la motivazione della giuria del premio “Paolo Borsellino”, oggi la più importante e seguita manifestazione nazionale sui temi della educazione e cultura della legalità.

Omicidio Michele Fazio, Bari 2001

Il 16enne Michele Fazio non aveva mai avuto a che fare con le bande del borgo antico di Bari, ma nella sera del 12 luglio 2001 fu proprio lui a trovarsi nella traiettoria di una calibro 7,65 che ha esploso colpi all’impazzata: stava rientrando a casa dopo aver lavorato come barista, ma dai genitori Lella e Pinuccio non tornò mai più.

I bossoli erano stati esplosi per giustiziare Vito De Felice (uscito illeso dall’agguato) del clan Strisciuglio e vendicare la morte, avvenuta un paio di settimane prima, di uno dei rampolli dei Capriati: Francesco alias Pomodoro.

Omicidio, quello di Michele Fazio, che ha visto la parola fine nel 2007, dopo l’apertura del fascicolo nel 2005 voluta dalla determinazione del capo della Squadra Mobile di Bari, Luigi Liguori, sostenuto dalla perseveranza del sostituto della Dda Desirè Digeronimo, e l’ostinazione di Michele Larforgia, il legale dei Fazio.