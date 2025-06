Premio Atleta di Taranto: il 21 agosto la città celebra i suoi campioni

A selezionare i vincitori sarà una giuria formata da rappresentanti dello sport e del giornalismo tarantino

Un appuntamento che unisce sport, identità e passione. Il Premio Atleta di Taranto, giunto alla sedicesima edizione, tornerà il prossimo 21 agosto nella suggestiva cornice del MonRêve Hotel Resort, per rendere omaggio agli atleti che hanno dato lustro alla città e alla regione.

La manifestazione, ideata da Roberto De Lorenzo, si è affermata nel tempo come uno degli eventi sportivi e culturali più attesi dell’estate tarantina, celebrando le eccellenze dello sport nel nome dell’“Atleta di Taranto”, figura storica le cui spoglie sono conservate presso il Museo Archeologico Nazionale – MarTa.

A selezionare i vincitori sarà una giuria formata da rappresentanti dello sport e del giornalismo tarantino, con il contributo della famiglia De Lorenzo. Ne faranno parte Roberto Orlando, Christian Cesario, Giuseppe Di Cera, Alessandro Blasi, Franco Villani, Daniele Nasole e Vincenzo Di Gregorio.

L’evento, organizzato dall’associazione Triumphalia, si distingue per la sua portata nazionale: saranno premiati atleti non solo tarantini, ma anche pugliesi e italiani, che si sono distinti in competizioni di rilievo. Le categorie includeranno, oltre ai dieci riconoscimenti principali, anche premi speciali per dirigenti sportivi, allenatori, atleti paralimpici, giovani promesse e membri dei gruppi sportivi delle Forze Armate, indicati dai rispettivi comandi.

La presentazione ufficiale si terrà il 19 agosto durante una conferenza stampa che svelerà i nomi dei premiati. A rendere ancora più significativo l’evento, il patrocinio dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, che testimonia il legame tra la rassegna e il più ampio percorso di promozione culturale e sportiva che accompagna la città.

Fondamentale il sostegno delle istituzioni, con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e dell’ente nazionale Sport e Salute, a conferma dell’impegno nel promuovere lo sport come veicolo di coesione sociale e orgoglio collettivo.

Il MonRêve Resort, scelto nuovamente come location ufficiale, ospiterà una serata di grande impatto emotivo, arricchita da collaborazioni consolidate e nuove sinergie. Sarà l’occasione per accendere i riflettori sulle storie di impegno, talento e vittorie che continuano a ispirare la comunità.

