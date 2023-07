Premio Apulia Voice on tour, venerdì 7 luglio la prima tappa

Dopo il successo della sesta edizione dello scorso 2 giugno in un Teatro Orfeo gremito, tornano a cantare i talenti del Premio Apulia Voice.

Per la prima volta in versione “on tour”: venerdì 7 luglio ci sarà la prima data itinerante del fortunato concorso canoro organizzato da M.A. Eventi di Mimmo ed Annarita Taurino.

A ospitarlo, a partire dalle 18:30, il centro commerciale Porte dello Jonio di Taranto, che da anni oramai è sempre più uno spazio condiviso per arte, cultura, spettacolo e sport, oltre che il punto di riferimento dello shopping tarantino.

A volere fortemente l’evento, patrocinato dal Comune di Taranto, è stato il direttore Mauro Tatulli: “Il centro commerciale Porte dello Jonio è sempre disponibile a ospitare iniziative che possano generare un impatto positivo sul territorio. Durante l’anno, sono state sostenute diverse attività a tema sociale, sportivo e di intrattenimento che hanno avuto come obiettivo comune la volontà di offrire alle persone un luogo di vita non esclusivamente legato allo shopping. In quest’ottica, il Premio Apulia Voice on tour è per noi un ottimo modo di dar risalto ad artisti di qualità e, allo stesso tempo, offrire al pubblico una serata di musica, svago e divertimento”.

Entusiasta di questa collaborazione Mimmo Taurino, il direttore artistico dell’evento: “Con Porte dello Jonio ci accomuna un grande senso di appartenenza al territorio e la volontà di mostrare ciò che di bello può offrire questa città. Ringrazio il direttore Mauro Tatulli ed il suo staff: è bastato un incontro di qualche minuto tre mesi fa per definire tutto. Per i nostri ragazzi è una grande opportunità”.

Dieci i giovani artisti in gara: Iside, Lorenzo Camigliano, Leea Clem, Giovanni D’Avanzo, Maladie Des If, Angie G., A. Will, Dicia7, Ell, Mariasol Festa, Pier e Giada Lourdes Solito.

L’evento, presentato da Matteo Schinaia, sarà impreziosito dalla presenza di un ospite d’eccezione, il violoncellista Luca Basile. Media partner Ki.Fra – Comunicazione&Eventi.

