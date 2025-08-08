Premio ambiente e legalità a Giulio Leo e Nucleo G.I.C.O. Lecce per operazioni antimafia

Dalla lotta all’abusivismo edilizio e alle filiere illecite dell’agroalimentare, al contrasto del traffico di rifiuti e dei crimini contro gli animali, fino all’impegno per la pace e la tutela dell’ambiente. È stato questo il filo conduttore della seconda giornata di Festambiente, dedicata alla consegna del Premio nazionale “Ambiente e Legalità”, promosso da Legambiente e Libera e giunto quest’anno alla sua ventunesima edizione.

Un’edizione che arriva in un contesto preoccupante: secondo i dati di Legambiente, nel 2024 in Italia sono stati commessi 40.590 reati ambientali, con un incremento del 14,4% rispetto al 2023. Numeri che raccontano la pressione crescente della criminalità sulle risorse naturali e sulle economie locali, e che rendono ancora più prezioso il lavoro quotidiano di magistrati, forze dell’ordine, ricercatori e cittadini impegnati nella difesa del territorio.

Sono 18 i riconoscimenti assegnati quest’anno a figure che, in diversi ambiti, hanno contribuito a difendere la legalità e promuovere una cultura di pace e rispetto dell’ambiente. Accanto a magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine e delle Capitanerie di porto, anche ricercatori attivi contro le ecomafie e personalità di rilievo nazionale e internazionale.

Tra i nomi di spicco, padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, premiato per il suo costante impegno nella mediazione e nella promozione della pace.

Un’attenzione particolare è andata anche al lavoro delle forze dell’ordine in Puglia e Sicilia. Il colonnello Giulio Leo è stato premiato per il decisivo apporto alle indagini antimafia contro le frodi nei fondi agricoli e nella gestione del territorio nel comprensorio dei Nebrodi, un’area storicamente esposta alle infiltrazioni criminali.

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria / G.I.C.O. della Guardia di finanza di Lecce ha ricevuto il riconoscimento per l’operazione “Fuori Gioco”, che ha svelato l’operatività di un’organizzazione criminale di stampo mafioso con totale egemonia territoriale nello smaltimento illecito di rifiuti speciali, tra cui oli esausti e di derivazione alimentare. Un’inchiesta che ha messo in luce legami e interessi radicati, evidenziando l’importanza di un’azione investigativa coordinata e capillare.

Con questo premio si mira a dare un segnale forte e visibile a tutti coloro che si impegnano concretamente, spesso a rischio personale, per difendere il territorio e i beni comuni. Il loro lavoro non solo contrasta l’illegalità, ma costruisce un modello di società basato su giustizia, sostenibilità e pace.

L’appuntamento, ormai tradizionale all’interno di Festambiente, si conferma così non solo come momento di celebrazione, ma anche come piattaforma per richiamare l’attenzione pubblica e istituzionale sulla necessità di intensificare la lotta contro le ecomafie e promuovere una cultura diffusa di tutela ambientale.

