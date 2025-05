Premierato e giustizia, Armando Spataro presenta il suo libro a Trani

Una riflessione lucida e senza sconti sulle riforme costituzionali in atto. Al Palazzo delle Arti Beltrani, il procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti e l’ex magistrato Armando Spataro hanno animato un confronto sul libro “Loro dicono, noi diciamo”, scritto a più mani da Spataro con Gustavo Zagrebelsky. Al centro del dibattito, i rischi legati al premierato, alle modifiche sulla giustizia e all’autonomia differenziata, in un momento decisivo per il futuro democratico del Paese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author