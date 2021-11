VILLA CASTELLI- È stato arrestato per un furto a Leporano dai carabinieri di Taranto e messo ai domiciliari nella sua abitazione, ma nella giornata di ieri, 7 novembre, è evaso e ha incontrato i militari della Compagnia di Francavilla Fontana: è tornato ai domiciliari nel giro di 24 ore un 44enne di Villa Castelli.

Nulla da fare per un pregiudicato del posto che ha pensato bene di evadere dagli arresti domiciliari il giorno dopo che i carabinieri del Nor di Taranto lo hanno accompagnato nella sua casa di Villa Castelli ai domiciliari. Ma braccato dai militari al comando del capitano Gianluca Cipolletta, in poco tempo, è tornato alla misura cautelare già disposta per lui, emessa dal gip del Tribunale di Taranto.