Pregiudicato di Mesagne bloccato mentre tenta furto in hotel

Tentato furto sventato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 agosto all’Hotel dei Bizantini, a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria.
Un uomo, pregiudicato originario di Mesagne, si era introdotto all’interno della struttura con l’obiettivo di trafugare tabacchi e altri beni dal bar. La sua azione è stata però interrotta dal tempestivo intervento delle guardie giurate della Falco Security, che lo hanno sorpreso e immobilizzato.
Negli ultimi giorni l’hotel era già stato preso di mira da altri furti, circostanza che aveva spinto la direzione ad aumentare i controlli di sicurezza. Una scelta rivelatasi decisiva per bloccare l’ennesimo colpo.
Il ladro è stato quindi consegnato ai carabinieri della Stazione di Manduria, intervenuti per gli accertamenti di rito e il trasferimento in caserma.
