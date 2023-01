Gli effetti generati sul sistema economico locale per effetto dell’emergenza sanitaria e dell’attuale crisi energetica hanno determinato un incremento delle situazioni di disagio economico e sociale e segnato in modo particolare le realtà produttive, esposte maggiormente al rischio di infiltrazioni criminali e di fenomeni estorsivi ed usurari. Resta fondamentale, quindi, la sinergia e la collaborazione operativa tra Istituzioni per rafforzare la cultura e le condizioni di sicurezza e di legalità nel sistema imprenditoriale e nel mondo del lavoro.

Su tali basi, il Prefetto di Lecce, dr. Luca Rotondi, ed il Presidente della Camera di commercio di Lecce, Mario Vadrucci, hanno sottoscritto, nel pomeriggio di oggi, il rinnovo del “Protocollo d’intesa per favorire la legalità e la trasparenza dell’attività d’impresa nel territorio”, finalizzato a prevenire il pericolo di infiltrazione delle criminalità organizzata nel tessuto economico sano e a diffondere la cultura della legalità fra le imprese e le loro associazioni, nonché fra i cittadini di Lecce e provincia.

La Camera di Commercio rinnova l’impegno di mettere a disposizione della Prefettura e delle Forze dell’Ordine la piattaforma “Regional Explorer-REX”, che permette un’analisi accurata dei big data e delle informazioni presenti nel Registro Imprese, al fine di rilevare eventuali segnali rivelatori del rischio di infiltrazione mafiosa. La Prefettura di Lecce garantirà il raccordo delle attività oggetto del Protocollo per rafforzare l’attività di intelligence delle istituzioni coinvolte e contrastare la propensione dei sodalizi criminali ad ingerirsi nel tessuto imprenditoriale per inabissare e rendere fruttiferi i propri capitali illeciti.

“Lo sviluppo e l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche e del patrimonio informativo messi a disposizione dalla Camera di Commercio” ha dichiarato il Prefetto di Lecce Luca Rotondi“consentirà di potenziare l’azione interistituzionale di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nell’economia e di preclusione di ogni spazio di agibilità in favore delle organizzazioni criminali, esigenza ancor più sentita nell’attuale momento storico di ripartenza economica del Paese grazie alle ingenti iniezioni di liquidità veicolate dal PNRR”.

“Una collaborazione che prosegue nel solco delle best practices, in quanto il Ministero dell’Interno, tramite l’Ispettorato Generale di Amministrazione (IGA), ha già certificato il protocollo tra Prefettura e Camera di Commercio di Lecce quale buona pratica – ha proseguito Mario Vadrucci, Presidente della Camera di Commercio di Lecce – con lo scopo di diffonderla quale esempio di attività che la Pubblica amministrazione, sinergicamente, a livello locale, mette lodevolmente al servizio del bene comune.”

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

