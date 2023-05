ORIA – Giochi chiusi ad Oria, dove la vittoria di Cosimo Ferretti, sindaco per la terza volta, ha portato ad una rapida composizione del nuovo consiglio comunale. In verde, come da grafiche elaborate dall’ufficio elettorale, i nomi dei consiglieri eletti spalmati su quattro liste. In assise, anche i tre candidati sindaco Cosimo Pomarico, Alfonso Panzetta e Attilio Ardito.

Cosimo Ferretti, ecco i voti di preferenza e gli eletti

Cosimo Pomarico, ecco i voti di preferenza e gli eletti

Alfonso Panzetta, ecco i voti di preferenza e gli eletti

Attilio Ardito, ecco i voti di preferenza e gli eletti

