Predissesto, il Ministro Zangrilllo: ‘Vicini al Comune di Brindisi’

“Il Governo è vicino all’Amministrazione Comunale di Brindisi“. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo il visita a Brindisi rimarca il sostegno al Sindaco Giuseppe Marchionna e alla sua giunta. Zangrillo ha parlato anche degli strumenti messi in campo per uscire dalla fase di predissesto.

