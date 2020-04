Condividi

Tragedia nel tardo pomeriggio a Copertino. Un uomo di 43 anni, Ivan Alfonso Sponzielli, è morto precipitando da un palazzo disabitato nel centro storico della città, in una strada adiacente a Piazza Castello. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare la morte dell'uomo. Per le indagini i carabinieri della locale stazione.