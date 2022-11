Condividi su...

Foggia – Sette morti, tra cui una tredicenne. E’ il devastante bilancio della tragedia avvenuta nel Foggiano nella giornata del 5 novembre. L’elicottero A109 della compagnia Alidaunia, in servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti, dapprima scomparso, è stato ritrovato precipitato e distrutto intorno alle 14 in località Castel Pagano tra San Severo ed Apricena, area sulla quale era in corso un temporale.

Antonella D'Avola Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. Non conosco altro modo per svolgere la mia professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. See author's posts