Precari della Giustizia, lavoratori in presidio a Bari

BARI – Dodicimila in tutta Italia, 200 solo nel capoluogo pugliese. Sono questi i numeri della protesta dei lavoratori precari della Giustizia che in queste ore sta investendo tutto lo stivale. A Bari il sit in davanti alla sede della Corte d’Appello, in piazza De Nicola. “Stabilizzare questi precari – secondo i sindacati di categoria – vuol dire investire sulla Giustizia. Ciò permetterebbe anche di garantire continuità all’intero sistema giudiziario. Per questo l’obiettivo è quello di valorizzare tutto il personale del Ministero della Giustizia”.

Il presidio arriva ad un anno esatto dalla scadenza del contratto dei 12mila lavoratori a tempo determinato come funzionari upp – operatori data entry e tecnici dell’amministrazione. “Se andiamo avanti così, il comparto rischia la paralisi”, spiegano i sindacati

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author