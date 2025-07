Povertà in Basilicata: 300mila euro alle diocesi, Potenza e Melfi dicono no

L’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, ha comunicato che i fondi saranno ripartiti in base al numero di abitanti delle diocesi, in modo da raggiungere le famiglie più vulnerabili.

L’allerta povertà in Basilicata colpisce sempre più famiglie. L’impennata dei prezzi si aggiunge a stipendi stagnanti, creando una situazione critica. La precarietà del mercato del lavoro aggrava la condizione delle famiglie lucane, costringendole a fare i conti con difficoltà economiche sempre più pesanti.

Per affrontare questa situazione, la Social Card, rivitalizzata di recente grazie a un accordo tra governo e Regione, ha ricevuto nuove risorse. L’11 luglio, la giunta regionale ha deliberato un contributo di 300mila euro da destinare alle diocesi della Basilicata.

La ripartizione prevede i seguenti contributi: Arcidiocesi di Matera–Irsina riceverà 127.801,12 euro, Diocesi di Tursi–Lagonegro 109.418,77 euro, Diocesi di Tricarico 28.011,20 euro e Diocesi di Acerenza 34.768,91 euro. Tuttavia, Potenza e Melfi, pur essendo parte delle diocesi lucane, hanno rifiutato la loro quota, decidendo di utilizzare i fondi già disponibili.

La scelta dei vescovi, Davide Carbonaro e Ciro Fanelli, è stata motivata da valutazioni interne e dalla volontà di continuare i progetti esistenti contro la povertà. Questa divisione ha evidenziato una mancanza di unità all’interno della Conferenza Episcopale di Basilicata.

I fondi assegnati saranno utilizzati per l’acquisto e la distribuzione di beni di prima necessità e per sostenere le famiglie in difficoltà. Le diocesi beneficiarie dovranno presentare una relazione dettagliata delle attività entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.

Cupparo ha sottolineato che la misura è stata introdotta nel 2021, in risposta all’emergenza post-Covid. La povertà in Basilicata, come confermato dal rapporto della Caritas, è di natura strutturale. La Regione continua a impegnarsi per sostenere le fasce più deboli della popolazione e prevenire l’aggravarsi del disagio economico.

Con la ripartizione dei fondi della Social Card, la Regione Basilicata cerca di dare una risposta concreta all’emergenza povertà, ma la divisione tra le diocesi evidenzia una sfida ulteriore nella lotta contro il disagio sociale.

