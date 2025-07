Povertà alimentare in Italia, Puglia tra le regioni più colpite

Una famiglia su 6 taglia sul cibo, ActionAid lancia l’allarme: “Cresce la fascia ‘non vista’ esclusa dai sostegni”

Nel 2023 oltre 5,9 milioni di persone in Italia hanno vissuto una condizione di povertà alimentare, materiale o sociale. Lo evidenzia il rapporto Fragili equilibri di ActionAid, che sottolinea come il fenomeno sia in crescita, con 680.000 persone in più rispetto al 2022, e sempre più diffuso anche tra le fasce di popolazione non classificate come “povere” secondo le soglie ISTAT.

La nuova emergenza è quella degli “invisibili”: famiglie e individui che, pur avendo un reddito sopra la soglia di povertà, non riescono a garantire un’alimentazione adeguata. Oltre 4 milioni di nuclei familiari risultano oggi a rischio, in un contesto segnato da un’impennata dei prezzi alimentari (+9,8% nel 2023), che rende il cibo la prima voce su cui si è costretti a tagliare.

Secondo Roberto Sensi, responsabile del Programma Povertà Alimentare di ActionAid Italia, “solo il 40% di chi vive una situazione di deprivazione alimentare è ufficialmente classificato come povero, il che evidenzia l’ampiezza del fenomeno e l’insufficienza delle attuali misure di sostegno”.

La povertà alimentare, secondo il rapporto, non riguarda solo la quantità di cibo, ma anche la qualità, la varietà, la regolarità dei pasti e il loro valore sociale. Un disagio che sfugge ai tradizionali indicatori statistici ma che può essere intercettato da strumenti come la scala FIES, l’indice DAMS e l’indicatore di povertà alimentare relativa basato sui consumi.

Dal punto di vista geografico, criticità maggiori nel Mezzogiorno

• Campania: 877.000 persone in difficoltà

• Puglia: 721.000

• Calabria: 503.000

• Sicilia: 540.000

Al Nord, la Lombardia registra 714.000 persone a rischio, il Lazio 745.000, il Veneto 396.000. In termini percentuali, la Calabria è la regione più colpita (31,7%), seguita da Puglia (21,3%) e Campania (18,4%).

Altri indicatori segnalano cambiamenti rilevanti: rispetto al 2019, la Basilicata e la Sicilia mostrano miglioramenti, mentre la Calabria (+14,8 punti) e la Sardegna (+4,9) presentano aumenti preoccupanti. Complessivamente, la deprivazione alimentare è in crescita in tutte le macroaree del Paese.

Le fasce più colpite sono quelle tra i 35 e i 44 anni, spesso con carichi familiari ed economici rilevanti. Particolarmente esposte risultano le persone disoccupate, precari, chi vive in affitto a prezzo di mercato, famiglie numerose, monogenitoriali o unipersonali, e soprattutto chi ha origine migratoria: tra le persone di origine extra-europea il tasso di deprivazione alimentare raggiunge il 23,4%, con un picco tra le donne migranti nel Sud Italia.

Secondo ActionAid, l’attuale risposta istituzionale è frammentata e ancora troppo legata a logiche assistenziali, come dimostra il Programma Nazionale Inclusione 2021–2027, che prevede soltanto la distribuzione di beni essenziali senza una visione strutturata del problema.

“Non è sufficiente aumentare gli aiuti. Serve una strategia pubblica basata su giustizia sociale, universalismo e partecipazione. Solo riconoscendo il diritto a un’alimentazione adeguata sarà possibile uscire dalla logica dell’emergenza e costruire politiche più eque e inclusive”, conclude Sensi.

