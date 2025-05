Poule Scudetto, ecco il calendario: Domenica c’è Casarano – Siracusa

Archiviata con entusiasmo la promozione in Serie C, il Casarano si prepara a vivere l’ultimo impegno della stagione: la Poule Scudetto di Serie D. Si tratta di un torneo riservato alle nove squadre vincitrici dei rispettivi gironi, organizzato per decretare simbolicamente la miglior formazione dell’intera categoria. Un titolo puramente onorifico, ma comunque ambito da chi ha dominato il proprio campionato.

Le partecipanti, in ordine alfabetico di girone, sono: Bra (A), Ospitaletto (B), Dolomiti Bellunesi (C), Forlì (D), Livorno (E), Sambenedettese (F), Guidonia Montecelio (G), Casarano (H) e Siracusa (I).

Ecco il programma di svolgimento delle gare della 1a giornata della fase valevole per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia, determinato da apposito sorteggio:

Programma gare dell’ 11 maggio 2025 – ore 16,00

Girone 1: OSPITALETTO – ASS. BRA Riposa DOLOMITI BELLUNESI

Girone 2: FORLI’ – SAMBENEDETTESE Riposa LIVORNO

Girone 3: CASARANO – SIRACUSA Riposa GUIDONIA

Si rappresenta che, secondo la consueta formula adottata per lo svolgimento di triangolari, riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

