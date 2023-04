Potenza, visita nel rifugio anti bombe dei palazzi “Gemelli Umbertini”

POTENZA – In occasione della Festa della Liberazione l’associazione “We Love Potenza” ha organizzato una visita ai locali sottostanti i palazzi “Gemelli Umbertini” in corso Garibaldi dove – durante la seconda guerra mondiale – molte famiglie della città si rifugiarono per mettere in salvo le proprie vite.

