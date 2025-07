Potenza: vertenza SGL, prorogata la cassa integrazione per 120 lavoratori

A fine luglio scadrà l’anno di cassa integrazione a zero ore per i 120 lavoratori della Sgl di Melfi, azienda che si occupa della logistica nell’indotto di Stellantis e che lo scorso 26 giugno ha formalizzato il licenziamento per tutti i suoi dipendenti

Si è svolta nella sede del dipartimento alle attività produttive della Regione Basilicata un tavolo per discutere del futuro di 120 lavoratori della Sgl, azienda della logistica che opera per l'indotto Stellantis di Melfi



