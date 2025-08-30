Potenza, una bomba d’acqua allaga il capoluogo lucano

POTENZA – Un violentissimo temporale si è abbattuto nel pomeriggio di venerdì 29 agosto sul capoluogo lucano. Diversi i disagi alla circolazione: strade completamente allagate e tombini impazziti. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Francesco Cutro See author's posts Continue Reading Previous Venosa: lunedì 1 settembre un’incantevole notte di teatro nella Chiesa Incompiuta potrebbe interessarti anche Venosa: lunedì 1 settembre un’incantevole notte di teatro nella Chiesa Incompiuta 30 Agosto 2025 Michael Logrippo Basilicata: gli universitari lucani preferiscono studiare fuori sede 30 Agosto 2025 Giuseppe Cutro Miss Basilicata 2025: la finalissima in Piazza Duomo a Melfi 30 Agosto 2025 Michael Logrippo Torre Guaceto: contest fotografico “Tesori dell’Adriatico” 29 Agosto 2025 Anna Saponaro Bilancio positivo per la Basilicata all’EXPO di Osaka 29 Agosto 2025 Giuseppe Cutro Maratea, giovane bloccato a 20 metri sulla scogliera salvato dai Vigili del fuoco 29 Agosto 2025 Francesco Cutro
potrebbe interessarti anche
Venosa: lunedì 1 settembre un’incantevole notte di teatro nella Chiesa Incompiuta
Basilicata: gli universitari lucani preferiscono studiare fuori sede
Miss Basilicata 2025: la finalissima in Piazza Duomo a Melfi
Torre Guaceto: contest fotografico “Tesori dell’Adriatico”
Bilancio positivo per la Basilicata all’EXPO di Osaka
Maratea, giovane bloccato a 20 metri sulla scogliera salvato dai Vigili del fuoco