30 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Potenza, una bomba d’acqua allaga il capoluogo lucano

Francesco Cutro 30 Agosto 2025
POTENZA – Un violentissimo temporale si è abbattuto nel pomeriggio di venerdì 29 agosto sul capoluogo lucano. Diversi i disagi alla circolazione: strade completamente allagate e tombini impazziti.

