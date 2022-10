Esonerato Sebastiano Siviglia, al quale è risultata fatale la sconfitta dello Iacovone di Taranto, il Potenza ha ufficializzato sui canali social il successore. Sulla panchina dei lucani siederà Giuseppe Raffaele, per il quale si tratta di un ritorno dopo aver guidato i lucani per 77 partite nel biennio 2018/2020. Il tecnico ha firmato per una stagione con opzione per quella successiva.