29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

L’esultanza di Salvatore Caturano

Potenza: ufficiale Caturano al Catania, il comunicato del club lucano

Giuseppe Cutro 29 Agosto 2025
centered image

Il bomber con la maglia rossoblù ha siglato 49 reti in 112 presenze, diventando il miglior marcatore della storia dei lucani nella moderna serie C

Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata. Salvatore Caturano dopo tre anni lascia il Potenza calcio e si lega all’F.C. Catania. L’ufficialità è arrivata con un comunicato stampa della società del capoluogo di regione lucano.

L’ormai ex capitano dei rossoblù nelle sue stagioni con la maglia numero nove dei leoni rampanti ha siglato complessivamente 49 reti in 112 presenze ufficiali.

Di seguito la nota ufficiale del club:

La società Potenza Calcio rende noto di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Salvatore Caturano alla società Catania FC.
Nei giorni precedenti il club etneo ha manifestato interesse per il calciatore. Tale interessamento si è concretizzato in una proposta formale per l’acquisizione delle prestazioni sportive dello stesso. Determinante, ai fini della scelta, è stata la volontà del giocatore che ha espresso il desiderio di intraprendere questa nuova avventura professionale. Pertanto, preso atto della scelta del calciatore, il club ha acconsentito al suo trasferimento.
La società Potenza Calcio ringrazia Salvatore Caturano per la professionalità, l’impegno e la costanza dimostrati in maglia rossoblù, doti che gli hanno permesso di collezionare 49 gol in 112 presenze ufficiali, e formula al calciatore i migliori auguri per il prosieguo della carriera.”

About Author

Giuseppe Cutro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

SS Taranto, Ladisa: “Puntiamo a tornare tra i professionisti”

29 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Cerignola, si lavora al ritorno di Giovanni Volpe

29 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Ferrandina, Desimini: “Un cammino da affrontare senza timori”

29 Agosto 2025 Roberto Chito

Eccellenza, Ugento: Di Michele, “Sarà un campionato tosto”

29 Agosto 2025 Redazione

Eccellenza, Polimnia: torna il centrocampista Marasciulo

29 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Benny Pilato: “Chi mi conosce sa quanto tengo a correttezza e onestà”

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Spiaggiabella, bagnanti in fuga a per un incendio vicino al lido Kalù

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

SS Taranto, Ladisa: “Puntiamo a tornare tra i professionisti”

29 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, nominato il CdA di Kyma Ambiente

29 Agosto 2025 Redazione

Bilancio 2026, Amati: “La Giunta ha il dovere di presentarlo ”

29 Agosto 2025 Anna Saponaro