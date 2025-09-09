9 Settembre 2025

Potenza: udienza Ilva, riunita la posizione stralciata. Il pm chiede non luogo a procedere per Raffaelli

Giuseppe Cutro 9 Settembre 2025
centered image

La prossima udienza è stata fissato per il 19 settembre

Si è svolta nel palazzo di giustizia di Potenza una nuova udienza preliminare del processo dell’ex Ilva per il presunto disastro ambientale causato negli anni di gestione della proprietà Riva.

Nell’udienza odierna – che si è svolta davanti al Gup Francesco Valente – è stata valutata la posizione dell’ingegner Giovanni Raffaelli, accusato di omicidio colposo per la morte di un operaio che lavorava su una gru precipitata a causa del forte vento che si era abbattuto sul capoluogo Jonico nell’ottobre del 2021, con raffiche che avevano raggiunto i 266  km/h. La sua posizione era stata stralciata per l’impossibilità del suo legale, l’avvocato Savino Murro, a presenziare alla scorsa udienza. In quella odierna è stato il turno della difesa dell’imputato Raffaelli che, interrogato dal giudice e dal Pm, ha espresso le sue argomentazioni corroborate da note tecniche all’esito delle quali il Pm Montemurro ha chiesto il non luogo a procedere.

Il processo è stato poi riunito a quello principale e prosegue con gli le discussioni delle difese degli indagati. La prossima udienza è stata fissato per il 19 settembre.

centered image

