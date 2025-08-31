31 Agosto 2025

Crotone-Monopoli: Danilo Bulevardi e Nicolò Bruschi (foto Todaro/AntennaSud)

Potenza, tutto fatto per Bruschi: oggi la firma

Fabrizio Caianiello 31 Agosto 2025
Adesso è tutto fatto. Nicolò Bruschi è un nuovo calciatore del Potenza. Decisivo l’ultimo affondo del club lucano che aveva messo da tempo l’attaccante del Monopoli nel mirino per cautelarsi in caso di partenza di Caturano. Accordo raggiunto nella giornata di sabato 30 agosto. L’ufficialitá è attesa per oggi.

