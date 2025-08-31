Potenza, tutto fatto per Bruschi: oggi la firma

Adesso è tutto fatto. Nicolò Bruschi è un nuovo calciatore del Potenza. Decisivo l’ultimo affondo del club lucano che aveva messo da tempo l’attaccante del Monopoli nel mirino per cautelarsi in caso di partenza di Caturano. Accordo raggiunto nella giornata di sabato 30 agosto. L’ufficialitá è attesa per oggi.
