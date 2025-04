Potenza, truffa del finto nipote: due arrestati

I carabinieri di Potenza hanno arrestato una coppia del beneventano, di 30 e 31 anni, colta in flagranza mentre cercava di truffare un 58enne con la tecnica del finto pacco. I due, spacciandosi telefonicamente per un nipote della vittima, avevano chiesto il pagamento in contanti di 3.800 euro per un presunto regalo destinato alla madre.

Grazie alla prontezza dell’uomo, insospettito dal racconto e sensibilizzato dalle campagne dell’Arma, è stato contattato il 112. L’operatore ha dato istruzioni precise alla vittima mentre coordinava l’intervento sul posto. Le pattuglie hanno bloccato l’uomo davanti all’abitazione e individuato l’auto con a bordo la complice.

I due sono stati arrestati e condotti in carcere a Potenza. Il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’Arma dei Carabinieri ribadisce l’importanza della prevenzione e del pronto intervento, ricordando ai cittadini che non sono mai soli di fronte a queste minacce.

