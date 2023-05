Potenza: Trovato in fin di vita, muore all’ospedale

Saverio Basile, 29 anni di Tolve, è morto in ospedale, a Potenza, dove era stato ricoverato dopo essere stato trovato esanime nel centro storico della città, intorno alle 4.00 di domenica 28 maggio. Inutili i tentativi del personale del pronto soccorso del San Carlo di rianimarlo, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso: non si esclude in overdose.

