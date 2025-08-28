28 Agosto 2025

Potenza, trovato il minorenne che non era rientrato in carcere

Francesco Cutro 28 Agosto 2025
POTENZA – È stato rintracciato il ragazzo di 17 anni che non era rientrato nel carcere minorile di Potenza, dopo un permesso di due giorni trascorsi con la famiglia. Dopo l’allarme dato dal personale dell’istituto penale lucano sono state avviate le ricerche da parte della polizia penitenziaria, degli agenti della polizia di Stato, carabinieri e polizia locale. Il ragazzo, una volta rintracciato, è stato affidato nuovamente all’istituto penale per i minorenni del capoluogo.
Sono in corso accertamenti per chiarire la vicenda.

