Potenza, trovato il minorenne che non era rientrato in carcere

POTENZA – È stato rintracciato il ragazzo di 17 anni che non era rientrato nel carcere minorile di Potenza, dopo un permesso di due giorni trascorsi con la famiglia. Dopo l’allarme dato dal personale dell’istituto penale lucano sono state avviate le ricerche da parte della polizia penitenziaria, degli agenti della polizia di Stato, carabinieri e polizia locale. Il ragazzo, una volta rintracciato, è stato affidato nuovamente all’istituto penale per i minorenni del capoluogo.
Sono in corso accertamenti per chiarire la vicenda.
POTENZA – È stato rintracciato il ragazzo di 17 anni che non era rientrato nel carcere minorile di Potenza, dopo un permesso di due giorni trascorsi con la famiglia. Dopo l’allarme dato dal personale dell’istituto penale lucano sono state avviate le ricerche da parte della polizia penitenziaria, degli agenti della polizia di Stato, carabinieri e polizia locale. Il ragazzo, una volta rintracciato, è stato affidato nuovamente all’istituto penale per i minorenni del capoluogo.
potrebbe interessarti anche
Potenza dice “NO” all’uso potabile delle acque del fiume Basento
Potenza, caro scuola: rincari sui libri del +39%
Maratea, nuovi orari percorrenza strada SS18 Castrocucco
Barile: il professor-influencer Schettini visita il borgo e lancia un messaggio alle Pro Loco
Fim Cisl, Evangelista: il 3 settembre attivo dei rappresentanti sindacali di Stellantis e dell’indotto Melfi
Potenza, minorenne non rientra in carcere dopo permesso: in corso le ricerche