Potenza, torna il pericolo cinghiali in città: il video

POTENZA – Torna a Potenza il pericolo cinghiali. Negli ultimi mesi sono state diversi gli avvistamenti dei quadrupedi nel capoluogo lucano: davanti l’ospedale, per le strade e sul ponte Musumeci. Martedì 25 marzo, invece, come segnalatoci da un nostro telespettatore, un cinghiale passeggiava tranquillamente in via Nazario Sauro, a due passi dalla sede del Comune e del tribunale.

IL VIDEO

Un problema attenzionato sia dall’Amministrazione che la scorsa estate aveva disposto diverse gabbie in giro per la città e dall’assessorato regionale all’agricoltura che ultimamente ha presentato il progetto “filiera del cinghiale” per trasformare il problema in opportunità. “Il tema dei cinghiali ha assunto le dimensioni di una vera e propria emergenza già da moltissimo tempo – affermò l’assessore Cicala – Oggi diamo l’avvio a un percorso virtuoso per l’intero territorio con un finanziamento importante, parliamo di circa tre milioni di euro per gestire tutti i processi di filiera, dalla fornitura delle gabbie alla cattura fino all’inserimento di un prodotto di eccellenza nei circuiti enogastronomici e turistici”. Chissà se vedremo mai quel cinghiale su qualche tavola imbandita!

