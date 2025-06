Potenza: Tavolo trasparenza, la replica di Total

In relazione al documento finale del Tavolo della Trasparenza e alle dichiarazioni pubbliche dell’Assessore Regionale Francesco Cupparo, TotalEnergies EP Italia desidera fornire alcune precisazioni e respinge ogni accusa di inadempienza, auspicando un confronto costruttivo.

La Compagnia ribadisce il proprio impegno a mantenere un dialogo costruttivo e trasparente con tutte le istituzioni, le organizzazioni sindacali e le comunità locali coinvolte, in linea con gli accordi raggiunti fra il nostro Amministratore Delegato, Philip Cunningham, e il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, Vito Bardi, e nel pieno rispetto del Protocollo di Sostenibilità.

Il sito di Tempa Rossa rappresenta oggi un asset industriale strategico per la Regione Basilicata, garantendo occupazione stabile a molte persone e portando benefici significativi al territorio. TotalEnergies attribuisce grande valore alle comunità con cui opera e invita pertanto tutte le parti a perseguire un dialogo costruttivo, evitando di compromettere la fiducia costruita nel tempo con la comunità locale.

Per quanto riguarda il progetto del Centro di Eccellenza per i Droni (“CED”), si precisa che esso è stato concepito sin dall’inizio con il coinvolgimento di un partner industriale selezionato tramite gara, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di generare valore per il territorio. La nostra disponibilità a collaborare con la Regione e a individuare soluzioni congiuntamente al partner selezionato, Nimbus, resta invariata, come dimostrano i numerosi incontri già svolti e proposti nelle ultime settimane.

È importante chiarire, tuttavia, che TotalEnergies EP Italia non si è mai impegnata ad assumere direttamente 50 lavoratori, ritenendo che il livello occupazionale debba essere determinato da chi gestirà operativamente il centro droni. Questo punto è stato formalmente definito anche nella Delibera della Giunta Regionale n. 636 del 28 ottobre 2024, che ha approvato l’aggiornamento del progetto e specificato che il picco occupazionale previsto, pari a 50 unità a regime, è responsabilità del partner industriale. Sono proprio i dubbi sulla concreta realizzabilità di tale numero che hanno reso necessarie recenti rinegoziazioni del progetto, ampiamente riportate. TotalEnergies e Nimbus hanno in corso confronti e sono attualmente pronte a presentare alla Regione una serie di proposte concrete, con l’obiettivo di favorire una condivisione positiva tra tutte le parti coinvolte e rafforzare la fiducia nel successo del progetto.

Qualora la Regione Basilicata intendesse effettivamente proseguire con il progetto CED senza il coinvolgimento di TotalEnergies EP Italia, riterremmo opportuno che tale decisione venga formalmente comunicata. In tal caso, ci renderemmo disponibili a collaborare fornendo, in buona fede e senza pregiudizio, idee, progetti e attività già sviluppati. Fino ad allora, TotalEnergies EP Italia continuerà ad agire con serietà e responsabilità, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti, della Regione, di Nimbus e delle comunità locali.

Per quanto riguarda l’occupazione presso il Centro Oli di Tempa Rossa, si segnala che TotalEnergies EP Italia è in fase di assunzione di ulteriori 16 risorse per supportare le attività in corso, con un processo di selezioni preliminari affidate a soggetti terzi per garantire la massima trasparenza ed equità. Qualsiasi richiesta di ulteriori assunzioni dirette da parte della Compagnia, in assenza di reali nuove attività, non è realistica e, in ultima analisi, rischia di compromettere la sostenibilità complessiva del giacimento di Tempa Rossa e dei circa 590 lavoratori attualmente impiegati, direttamente o indirettamente.

TotalEnergies resta disponibile a partecipare ai vari tavoli di lavoro, purché guidati da principi di trasparenza, rispetto reciproco e chiarezza negli impegni. Solo attraverso un dialogo leale e aperto sarà possibile proseguire, riaffermando il nostro impegno per lo sviluppo della Basilicata.

