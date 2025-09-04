4 Settembre 2025

Potenza: studenti in presidio davanti l’USR contro il genocidio in Palestina

Alcuni giovani rappresentanti dell’OSA Potenza hanno manifestato pacificamente sostenere la mobilitazione per la Palestina della Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla partita da Genova naviga verso Gaza mentre Israele prepara una reazione muscolare. Nei prossimi giorni altre imbarcazioni si uniranno alla spedizione umanitaria per fornire supporto sollievo ai palestinesi della Striscia. Si tratta di una delle più grande missione umanitaria della storia contemporanea, con un carico di 300 tonnellate di beni umanitari diretti verso la striscia.

Anche da Potenza alcuni giovani manifestanti hanno voluto far sentire la loro vicinanza ed il loro sostegno all’iniziativa con un sit-in organizzato davanti la sede dell’ufficio scolastico regionale di Basilicata. Un luogo non casuale perché le loro richieste sono dirette anche alle istituzioni scolastiche affinché ci sia una partecipazione attiva anche del mondo dell’istruzione.

